Міноборони просить не проводити аналогії з Новобогданівкою

В. о. першого заступника міністра оборони України Володимир ІВАЩЕНКО в ситуації з пожежею на об`єктах 61-го арсеналу Південного оперативного командування Сухопутних військ ЗС України просить не проводити аналогії з вибухами на складах під с. Новобогданівка в Запорізькій області за ступенем небезпеки вибухів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам після екстреного засідання урядової комісії з надзвичайних ситуацій.

«На щастя, на цьому арсеналі не зберігалися боєприпаси, подібні до тих, що в Новобогданівці. Я маю на увазі, що тут не зберігалися боєприпаси ні до «Граду», ні до «Смерча», ні до «Урагану». Там немає боєприпасів, які можуть розлітатися на великі відстані», - заявив В.ІВАЩЕНКО.

Представник Міноборони пояснив можливість відселення людей з 5-кілометрової зони: «Обрано радіус можливої евакуації людей в зоні 5 км, тому що в центрі цього арсеналу, на його технічній території, знаходяться на зберіганні протитанкові керовані ракети, хоча вони і знаходяться в оснащених сховищах. При найгіршому розвитку ситуації ці снаряди зможуть відлетіти на 5 км», - сказав В.ІВАЩЕНКО. Але при цьому він додав, що ці сховища – на значній відстані від епіцентру пожежі, яка вже локалізована.

В.ІВАЩЕНКО повідомив, що в даний час пошкоджений один з двох протипожежних танків. «Після відновлення він повернеться. І ще 4 протипожежних танка будуть доставлені до місця пожежі. О п`ятій ранку вони будуть на місці події», - сказав в. о. першого заступника міністра оборони України.

Як повідомляв УНІАН, пожежа і вибухи снарядів на складах боєприпасів 275-ї артилерійської бази під Новобогданівкою Запорізької області відбувалися за останні чотири роки тричі: у травні 2004 року, липні 2005 року і в серпні 2006 року. В результаті НП загинуло 5 чоловік, поранення різних ступенів одержали більш як 10.