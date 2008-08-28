Україна остаточно втратила право провести фінал "Міс світу - 2008"

Україна остаточно втратила можливість провести фінал конкурсу "Міс світу", повідомляє Сегодня. На офіційному сайті конкурсу з`явилася інформація, що у середині грудня він відбудеться в Йоханнесбурзі (ПАР). Нагадаємо, що спочатку йшлося про перенесення термінів конкурсу з 4 жовтня на листопад, а потім і зовсім заговорили, що Київ – не та платформа, де можна проводити заходи, куди б могли з`їхатися представники 150 країн з усього світу.

Почесний президент Національного комітету "Міс Україна" Сергій Матяш прокоментував це так: "Про проведення конкурсу в ПАР ми теж дізналися з сайту, поки нам підтверджень ніхто не надіслав. А про причини ми можемо здогадуватися, прочитавши "Дейлі телеграф", де британці пишуть: "Росія готова обрушити свою військову потужність на Україну як союзника США у війні проти Грузії". Людей налякала ця війна, розумієте?"