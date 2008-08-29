Лауреати премії «Телетріумф-2008» (список у 20 номінаціях)

Сьогодні в приміщенні Національної опери у Києві пройшла урочиста церемонія нагородження лауреатів Національної премії у галузі телебачення «Телетріумф-2008».

Церемонію у прямому ефірі транслювала Національна телекомпанія України.

За інформацією «Телекритики», лауреатами премії стали:

Номінації:

1. Ведучий інформаційної передачі (номінанти - Наталія МОСЕЙЧУК («1+1»), Ганна ГОМОНАЙ («Інтер»), Лідія ТАРАН (5 канал). Лауреат - Лідія ТАРАН.

2. Ведучий розважальної передачі: (Тіна КАРОЛЬ і Юрій ГОРБУНОВ («Танці з зірками-3», «1+1»); Маша ЄФРОСИНІНА («Модний вирок», «Інтер»); Богдан БЕНЮК («Еники-беники», СТБ/ «Студія Пілот») - Тіна КАРОЛЬ і Юрій ГОРБУНОВ.

3. Репортер (Світлана УСЕНКО («1+1»), Дмитро ДРАБИК («Інтер»), Костянтин ГРУБИЧ («Знак якості», «Інтер») - Світлана УСЕНКО.

4. «Дебют»: (Оксана КАРАВАНСЬКА («Модний вирок», «Інтер»); Сергій РАХМАНІН («Дуель», ТРК «Україна»); Тетяна ДАНИЛЕНКО (5 канал) - Сергій РАХМАНІН.

5. Телевізійний дизайн: (оформлення ефіру «1+1»; “Великі українці”, «Інтер»; оформлення М1, «Телеодин») – “1+1”.

6. Документальний фільм (серіал): («Сходження», «1+1»; «Ген жорстокості», «Інтер»; «Українська незалежність. Шосте скликання», 5 канал) - «Ген Жорстокості», «Інтер».

7. Художній фільм (серіал): («Неземний» («Стар медіа», СТБ), «Зачароване кохання» («Інтер») - переможця не визначено.

8. «Відроджена історія»: («Сказання про хрещення Русі», «Стар Медіа»; «ТСН» про реліквії у Швеції, «1+1»; «Правдива історія майора Вихря», «Інтер») - «ТСН», Леся САКАДА-ОСТРОВСЬКА, «1+1».

9. Спеціальний проект: («Великі українці», «Інтер»; «Свобода Савіка Шустера», «Інтер»; «Знак якості», «Інтер»; українське дублювання «Сімпсонів», «Студія Пілот») - «Великі українці», «Інтер».

10. Місцеві новини: (Фільм про онкохворих дітей, ТРК «Люкс», Львів; «Наш репортер», ТРК «Люкс», Львів) - «Наш репортер», ТРК «Люкс».

11. Регіональна передача: («Мій герой Володимир Етуш», ТРК «Клас», Донецьк; цикл «Кримський ковчег», ТРК «Симон», Харків) - переможця не визначено; номінантам вручені грамоти.

12. Дитяча передача: («Найрозумніший», «1+1»; «Еники-беники», СТБ, «Студія Пілот») - «Найрозумніший», «1+1».

13. Розважальна передача: («Танці з зірками-3», «1+1»; «Вечірній квартал-3», «Інтер») - «Танці з зірками-3», «1+1».

14. Музична передача: («Караоке на майдані», «1+1»; «Дуже новорічне кіно, або ніч у музеї» , «Інтер») - «Караоке на майдані», «1+1».

15. Спортивна передача: (Журнал Ліги чемпіонів УЄФА «Про Лігу», «1+1»; «Футбольний вік-енд», ТРК «Україна») - «Про Лігу», «1+1».

16. Навчально-пізнавальна, культурологічна, соціальна передача: («Олександр Довженко. Між кесарем і Богом», НТКУ; «Книга.UA», НТКУ; «Паралельний світ», «Студія Пілот») - «Паралельний світ», «Студія Пілот».

17. Суспільно-політична (аналітична) передача: («Подробиці тижня», «Інтер»; «Дуель», ТРК «Україна»; «Час. Підсумок тижня», 5 канал) - «Подробиці тижня», «Інтер».

18. Інформаційна передача (новини): («ТСН», «1+1»; «Подробиці», «Інтер»; «Новини 24», ТРК «Люкс»/Канал «24») - «ТСН», «1+1».

19. «Фаворит телепреси» - «За вікнами», СТБ.

20. За особливий внесок у розвиток українського телебачення (премія Національної ради) – переможця не визначено.