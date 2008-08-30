Футболісти "Зеніту" відсвяткували перемогу на дискотеці

Футболісти "Зеніту" відсвяткували перемогу над "Манчестер Юнайтед" у Суперкубку УЄФА на дискотеці, заявив Андрій Аршавін в інтерв`ю своєму інтернет-сайтові. "«Зажигали» всією командою", - повідомив він.

Напередодні в Монако команда з Санкт-Петербурга з рахунком 2:1 обіграла переможця Ліги чемпіонів.

У пітерському аеропорту "Пулково" команду зустрічали кілька десятків уболівальників, які, побачивши футболістів, почали скандувати "Росія, Росія!" і "Кубок - наш!". Вони вимахували російськими прапорами і одним українським, присвяченим, як легко здогадатися, Анатолію Тимощуку.

Футболісти сіли в двоповерховий автобус з відкритим верхнім поверхом, і провезли Суперкубок вулицями Санкт-Петербурга.