Путін підстрелив тигрицю (фото)

Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін відвідав в неділю заповідник далекосхідного відділення РАН і ознайомився з програмою вивчення й порятунку уссурійських тигрів.

Амурський (уссурійський) тигр - один з найрідкісніших хижаків планети, що мешкає на російському Далекому Сході, в Китаї і Кореї - занесений до Міжнародної Червоної книги.

Учені Інституту проблем екології і еволюції імені Северцова показали голові уряду спеціальні пристрої, що дозволяють відстежувати шляхи міграції тигрів і вивчати їх фізичний стан. Зокрема, Путіну продемонстрували супутниковий ошийник з передавачем системи GPS-Argos, спеціальний зашморг для вилову тварин, фотопастку, а також пристрій, що конструктивно схожий із зброєю і використовується для дистанційного знерухомлення тварин.

Потім прем`єр-міністр вирушив у тайгу - до місця, де тримали п`ятирічну тигрицю, що втрапила в пастку.

Журналісти знімальної групи програми "Вести", які чекали прибуття прем`єра і були неподалік тигриці, мало стали об`єктами нападу. Як пише РІА "Новости", "хижачка звільнилася із зашморгу, проте була вчасно знерухомлена. Путін вистрелив у неї з пристрою для дистанційного знерухомлення тварин і потрапив тигриці в лопатку".

Фото Reuters і AP