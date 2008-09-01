Під час "Калинового літа на Дніпрі" без сліду зникли 9 алжирців

В Україні зникли дев`ять громадян Алжиру, які прибули в країну як учасники фестивалю "Калинове літо на Дніпрі", що проходив у Комсомольську Полтавської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили в міськвиконкомі Комсомольська.

За словами представника міськвиконкому, для участі у фестивалі до Комсомольська прибули 13 представників Алжиру.

«Після проведення фестивалю, який закінчився 25 серпня, двох із них було відправлено додому в суботу, 30-го числа. Ще двоє полетіли до Тунісу, й відповідне повідомлення про це направили в міську раду. Але де ще дев`ять осіб – невідомо. Нам стало відомо, що ці учасники фольклорного колективу «Ла кен дор» не сіли на літак, щоб полетіти в свою країну. Їх місцезнаходження на сьогодні нам невідоме», - сказав представник міськвиконкому.

*** У 2006 році організатори фестивалю «Калинове літо на Дніпрі» вже мали проблеми з учасниками африканського колективу з Того. Тоді з Комсомольського фестивалю іноземці відправилися на іншій - «Поліське літо з фольклором». Проте, коли прийшов час повертатися додому, з 11 учасників колективу виїхали з України лише п`ятеро. Доля шести інших досі невідома.