У Харкові хлопець впав в шахту ліфта з 8-го поверху

Юнак 1990 року народження впав у шахту ліфта з 8-го поверху одного з будинків Харкова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у Харківській області, це сталося 4 вересня близько 21.00.

За словами представника прес-служби, про те, що хлопець падав з 8-го поверху, стало відомо від нього самого. Юнак лежав зверху на кабіні ліфта на другому поверсі, коли прибули рятувальники. Їм довелося розрізати кабіну старого ліфта, аби зняти хлопця. "Швидка" з численними травмами доправила його до міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги.

Обставини події з’ясовуються, повідомили у прес-службі.