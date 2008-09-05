У Харкові хлопець впав в шахту ліфта з 8-го поверху
13:07, 05 вересня 2008Разное
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Рятувальники витягли постраждалого
Юнак 1990 року народження впав у шахту ліфта з 8-го поверху одного з будинків Харкова.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України у Харківській області, це сталося 4 вересня близько 21.00.
За словами представника прес-служби, про те, що хлопець падав з 8-го поверху, стало відомо від нього самого. Юнак лежав зверху на кабіні ліфта на другому поверсі, коли прибули рятувальники. Їм довелося розрізати кабіну старого ліфта, аби зняти хлопця. "Швидка" з численними травмами доправила його до міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги.
Обставини події з’ясовуються, повідомили у прес-службі.
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