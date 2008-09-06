Швейцарець продав татуювання на спині за 150 тисяч євро

Молодий швейцарець за 150 тисяч євро продав зроблене на його спині татуювання німецькому колекціонерові, повідомила представник галереї De Pury et Luxembourg в Цюріху Ютта Нексдорф, яка виступила організатором угоди.

За контрактом новий власник татуювання здобуває право експонувати її перед публікою (разом з носієм) тричі на рік. Крім того, після смерті швейцарця татуювання має бути "відокремлене" і передане власникові, сказала Нексдорф в інтерв`ю агентству Франс Прес. Також господар "витвору мистецтва" отримує право перепродувати його або передати в спадку, як і будь-яке інше майно.

Татуювання, яке виконане на спині 31-річного музиканта з Цюріха Тіма Штайнера, є доволі складним малюнком: мадонна, яка повстає з черепа. Для нанесення її на тіло знадобилося близько 35 годин роботи татуювальника.

Автор малюнка - бельгійський художник Вім Дельвой (Wim Delvoye), який раніше уславився своєю роботою "Клоака", - спорудженою в середньовічному бельгійському місті Генті складною конструкцією, яка повністю імітує роботу людського травного тракту. Автор годує своє творіння обідами, які проходять через спеціальну м`ясорубку, потрапляють в штучний шлунок і за кілька годин вивалюються з іншого кінця машини у великий горщик.

Відповідно до угоди, Дельвой одержить частину суми від продажу татуювання. Крім того, частина коштів дістанеться цюріхській галереї мистецтв.

Вперше татуювання експонуватиметься в Сінгапурі та Китаї вже цього тижня.