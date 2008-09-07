Автокатастрофа з туристами у Хорватії: 13 людей загинуло

Автокатастрофа з туристами у Хорватії. Загинуло 13 людей. Ще близько тридцяти поранені.

Інцидент стався близько шостої ранку за місцевим часом, передає 5 канал. На трасі Загреб-Спліт розбився автобус, у якому перебувало півсотні туристів. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, через що автобус врізався у бетонні опори. Автобус має словацьку реєстрацію. Однак даних про громадянство туристів – поки що немає. Міністерство закордонних справ України з`ясовує, чи є серед постраждалих українці.