США змінюють командувача військами в Іраку

Командувач американським угрупуванням і союзними контингентами в Іраку Девід Петреус (David Howell Petraeus) передасть командування іншому американському генералові 16 вересня, повідомляє агентство Франс Прес з посиланням на недільну заяву прес-секретаря Петреуса.

Очолить війська в Іраку генерал Реймонд Одієрно.

Петреус вважається командиром, якому вдалося зломити сектантське насильство в Іраку, відзначає агентство.

Нині в операціях на території Іраку беруть участь військовослужбовці із понад 20 країн світу, що входять до складу очолюваних США коаліційних сил.

За заявами представників американського командування, основними завданнями коаліційних сил в Іраку є пошук і знищення бойовиків, а також сприяння уряду Іраку у формуванні національних силових структур.