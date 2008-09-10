Митниця та дальнобійники підписали Меморандум

Державна митна служба України, Асоціація міжнародних автомобільних перевізників (АсМАП) та Міжнародний союз автомобільного транспорту (МСАТ) підписали Меморандум про взаєморозуміння.

Як повідомляє Держмитслужба, документ передбачає співпрацю у зборі, передачі, обробці та обміні даними про припинення операцій з використання книжок МДП в митницях призначення. Крім цього, сторони домовились обмінюватися попередньою інформацією про товари при операціях МДП.

Відповідно до Меморандуму, Державна митна служба й АсМАП зобов’язалися робити все можливе для забезпечення оперативної передачі до МСАТ усіх даних стосовно закінчення операцій МДП на митній території України.

Це дасть змогу створити інструмент для швидкого виявлення порушень в операціях міжнародного транзиту з використанням книжок МДП, а також проконтролювати дотримання зобов’язань перевізника перед Держмитслужбою та Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників щодо переміщення вантажу. Крім того, комп’ютеризована система "Safe TIR", яка повністю залежить від якості, повноти та швидкості передачі інформації від митних органів до МСАТ, не лише контролюватиме відправку та прибуття вантажу, а й забезпечить його схоронність та безпеку.

Довідка УНІАН. Згідно із Законом України від 15 липня 1994 року № 117/94-ВР наша держава, як одна з держав - правонаступниць колишнього Союзу РСР, стала повноправним учасником Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП 1975 року).

За цей час Конвенція МДП зарекомендувала себе як надійний захід гарантування доставки товарів при перевезенні товарів автомобільним транспортом. Чітко визначені митні процедури у поєднанні з фінансовим забезпеченням кожної операції МДП міжнародною гарантійною ланкою створюють надійний захист інтересів як держав-учасниць конвенції, так і суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності.