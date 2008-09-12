На 8-річну дитину впала мармурова плита від пам'ятника Т-34

У Сімферополі у сквері Перемоги на 8-річного хлопчика впала мармурова плита. В даний час дитина перебуває в лікарні, стан постраждалого - тяжкий.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, нещасний випадок стався напередодні. «На хлопчика - 2000 року народження, жителя Сімферополя - впала мармурова плита. Постраждалий доставлений машиною «швидкої допомоги» до Республіканської клінічної дитячої лікарні з діагнозом: закритий перелом кісток тазу, травматичний шок I-ІІ ступеня. Стан хлопчика - тяжкий», - повідомили в МНС.

Обставини нещасного випадку з`ясовуються. На місце події виїжджала міліція.

За повідомленнями кримських ЗМІ, мармурова плита відвалилася від п`єдесталу пам`ятника-танка Т-34 у сквері Перемоги.