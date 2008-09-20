Європа вимагає від Румунії визнати охоронні зони для диких птахів

Єврокомісія вимагає від Румунії визначити охоронні зони для диких птахів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, 18 вересня Єврокомісія надіслала Румунії т.зв. "лист вмотивованої думки".

Комісія зазначила, що не визначивши охоронні місця для диких птахів, Румунія, таким чином, порушила директиву ЄС щодо збереження біорізноманіття.

Вперше Єврокомісія звернулася до Румунії в жовтні минулого року, після чого та визначила 108 зон спеціального контролю, однак забула визнати 21 зону, важливу для збереження птахів.

Направлення листа “вмотивованої думки” є другим етапом розслідування про порушення законодавства ЄС. Якщо протягом двох місяців Єврокомісія не отримає задовільної відповіді, вона матиме можливість передати справу до Європейського суду.