Купити справжній шматок Берлінського муру не так просто

Фрагмент Берлінського муру в п`ятницю був проданий з аукціону за 7800 євро, повідомляє ВВС. За твердженнями аукціонного будинку Deutsche Grundstuecksauktionen AG, який влаштував торги, це один із останніх шматків муру, що збереглися.

Як зазначає телеканал, раніше з різних аукціонів неодноразово продавали підробні фрагменти Берлінського муру, проте організатори торгів стверджують, що проданий ними є справжнім. Всього, як передає Reuters, з молотка підуть чотири фрагменти стіни, кожен вагою близько трьох тонн.

Берлінський мур, який розділяв ФРН і НДР, була споруджений 1961 року. За різними даними, за 27 років існування муру при спробі перетнути кордон загинули від 125 до 1240 людей. 1989 року кордон між ФРН і НДР відкрився, а в 1990-го мур знесли, залишивши лише окремі фрагменти як пам`ятник історії.

Лента.ру