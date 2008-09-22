Рейсовий автобус зіткнувся з Ніссаном: загинуло троє людей

На Херсонщині, біля села Партизани Геніческого району, на автошляху “Харків-Сімферополь” сталося зіткнення рейсового автобуса „ТАМ” із легковим автомобілем „Ніссан”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди автобус перекинувся, троє осіб загинуло, 2 із травмами різних ступенів тяжкості були госпіталізовані, ще 14 пасажирів не постраждали.

Причина ДТП встановлюється.

Всього за добу на території країни зареєстрована 161 автоаварія, в яких загинули 24 людини та 192 людини травмовані.