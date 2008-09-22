Рейсовий автобус зіткнувся з Ніссаном: загинуло троє людей
10:39, 22 вересня 2008Разное
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"ТАМ" перекинувся
На Херсонщині, біля села Партизани Геніческого району, на автошляху “Харків-Сімферополь” сталося зіткнення рейсового автобуса „ТАМ” із легковим автомобілем „Ніссан”.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди автобус перекинувся, троє осіб загинуло, 2 із травмами різних ступенів тяжкості були госпіталізовані, ще 14 пасажирів не постраждали.
Причина ДТП встановлюється.
Всього за добу на території країни зареєстрована 161 автоаварія, в яких загинули 24 людини та 192 людини травмовані.
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