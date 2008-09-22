Пожежа на Андріївському узвозі

У Києві сьогодні вранці горіла будівля Спілки художників України, розташована за адресою Андріївський узвіз, 34.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Києві, повідомлення про пожежу у двохповерховій будівлі Спілки художників надійшло до ГУ о 4:30.

Телефонував охоронець сусіднього банку, який помітив дим, що виходив з під даху будинку. Працівники МНС, які оперативно прибули на місце події, встановили, що горить дах і частина другого поверху. Вогонь швидко поширювався дерев’яними перекриттями та порожнинами. Рятувальники гасили пожежу як усередині будівлі, так і ззовні.

Повністю вогонь загасили о 5.55.

Унаслідок пожежі частково пошкоджені дерев’яні перекриття на другому поверсі та дах будівлі. Ніхто не постраждав. Наразі фахівці з’ясовують причину і розміри завданих пожежею збитків.

Довідка. Будинок, де розташована Спілка художників України, є пам’яткою архітектури. Він належить Управлінню житлового господарства Національної спілки художників України.