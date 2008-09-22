Пожежа на Андріївському узвозі
Горіли художники
У Києві сьогодні вранці горіла будівля Спілки художників України, розташована за адресою Андріївський узвіз, 34.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Києві, повідомлення про пожежу у двохповерховій будівлі Спілки художників надійшло до ГУ о 4:30.
Телефонував охоронець сусіднього банку, який помітив дим, що виходив з під даху будинку. Працівники МНС, які оперативно прибули на місце події, встановили, що горить дах і частина другого поверху. Вогонь швидко поширювався дерев’яними перекриттями та порожнинами. Рятувальники гасили пожежу як усередині будівлі, так і ззовні.
Повністю вогонь загасили о 5.55.
Унаслідок пожежі частково пошкоджені дерев’яні перекриття на другому поверсі та дах будівлі. Ніхто не постраждав. Наразі фахівці з’ясовують причину і розміри завданих пожежею збитків.
Довідка. Будинок, де розташована Спілка художників України, є пам’яткою архітектури. Він належить Управлінню житлового господарства Національної спілки художників України.