Усі нові автомобілі будуть обладнані денним освітленням

Єврокомісія пропонує з 2011 року всі нові автомобілі обладнувати денним освітленням для покращення безпеки руху.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідна пропозиція була схвалена сьогодні.

Пропозиція передбачає обладнання автомобілів спеціальним денним освітленням, яке автоматично вмикатиметься при запуску мотора для покращення видимості автомобіля для інших водіїв та пішоходів, а також споживає небагато енергії.

Передбачається, що нові правила наберуть чинності для нових легкових автомобілів з 7 лютого 2011 року, для автобусів та вантажівок – з серпня 2011 року.