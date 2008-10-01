Яценюк поставить пам’ятник імператору Францу Іосифу

Перший камінь під пам’ятник імператору Австро-угорської імперії Францу Іосифу закладе 4 жовтня у Чернівцях голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК. Захід відбудеться у рамках святкувань до 600-річчя міста.

Як передає кореспондент УНІАН, камінь під пам’ятник Францу Іосифу спікер закладе у сквері історичної частини Чернівців, на розі вулиць Вільде та Кардуби.

Очікується, що на закладанні каменю під пам’ятник Францу Йосифу І буде присутній представник династії Габсбургів, син ерцгерцога Отто фон ГАБСБУРГА - Карл.

Ця акція стала подарунком-сюрпризом А.ЯЦЕНЮКА рідному місту до його 600-річного ювілею і про таке рішення спікера влада Чернівців дізналася в останній момент.

З достовірних джерел стало відомо, що у подальшому А.ЯЦЕНЮК має намір профінансувати спорудження цього пам’ятника.

Місто Чернівці набуло найбільшого розквіту під час входження Буковини до Австро-Угорської імперії за часів імператора Франца Іосифа Першого. Саме йому завдячують за відкриття на Буковині університету, де здобував освіту і А.ЯЦЕНЮК.

Довідка. Франц Іосиф I (1830-1916) - імператор Австрійської імперії (з 1867 глава двоєдиної монархії — Австро-Угорщини). Після придушення революції 1848 року 18-річний Франц Іосиф I опинився на чолі багатонаціональної держави Габсбургів. Правив 68 років; його царювання - епоха в історії народів, що входили до Дунайської монархії.