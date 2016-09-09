Підписання першої угоди в рамках ініціативи "InnovFin" для малих та середніх підприємств і підприємств з середнім рівнем капіталізації в Україні

13 вересня о 13-00 в готелі Хаятт Рідженсі (вул. Алли Тарасової, 5) відбудеться підписання першої угоди «InnovFin» для малих та середніх підприємств і підприємств з середнім рівнем капіталізації в Україні між Європейським інвестиційним фондом (ЄІФ) та ПАТ «ПроКредит Банк» (Україна) в рамках ініціативи «InnovFin – фінанси ЄС для інноваторів», що підтримується Європейською Комісією.

Фінансові продукти Групи ЄІБ у рамках ініціативи «InnovFin» надаються інноваційним європейським компаніям для інвестицій у дослідницьку та інноваційну діяльність. До 2020 року Європейський Союз та Група ЄІБ планують більш ніж подвоїти свою спільну підтримку дослідницької та інноваційної діяльності в Європі й асоційованих країнах програми «Горизонт 2020», виділивши на ці цілі понад 24 млрд. євро. Група ЄІБ має намір збільшити споживання таких фінансових продуктів місцевими компаніями та фінансовими посередниками, і організовує цей захід для підвищення обізнаності серед ділової спільноти в Україні.

Цей захід організовується Групою Європейського інвестиційного банку в партнерстві з Міністерством освіти і науки України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Асоціацією «Digital Ukraine».

Телефон: 044 590 10 41.