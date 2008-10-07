Джонні Депп отримає гроші, яких не мав навіть Джек Горобець

В історії голлівудських гонорарів побито новий рекорд: 56,5 млн. доларів одержить американський актор Джонні Депп, якщо виконає роль капітана Джека Горобця в четвертій частині "Піратів Карибського моря". Раніше рекордний гонорар належав лауреатові "Оскара" Тому Хенксу, який одержав трохи більше 51 млн. доларів за роль у сіквелі стрічки "Код да Вінчі".

Перші три частини "Піратів Карибського моря" за участю Джонні Деппа принесли компанії Walt Disney близько 2,68 млрд доларів. За даними видання The Sun, найімовірніше, виконавці інших провідних ролей, Орландо Блум і Кіра Найтлі, до проекту не повернуться.

Що до Деппа, то він уже заявляв, що не проти зіграти в продовженні "Піратів". За словами джерела британського видання, сума, запропонована Деппові, "непомірна, проте новий фільм не може бути без Джека Горобця".