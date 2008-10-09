Жителі Відня відкрили перший в Європі пам'ятник Че Геварі

Урочиста церемонія відкриття першого в Європі пам`ятника команданте кубинської революції Ернесто Че Геварі відбулася в столиці Австрії, передає кореспондент РІА “Новости”.

Гроші на пам`ятник з 2007 року збирав спеціальний комітет, створений при австро-кубинському товаристві дружби. 70-сантиметровий бронзовий бюст вартістю 28 тисяч євро створила австрійська художниця Герда Фассель.

Відкриття пам`ятника у Відні приурочене до 80-річчя з дня народження Че.