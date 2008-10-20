Фольксваген в'їхав у «п'ятірку»: троє загиблих

Вчора о 10.00 поблизу міста Біляєвка Одеської області на автошляху Біляївка – Вигода легковий автомобіль „Фольксваген” виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковим автомобілем «ВАЗ-2105».

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, внаслідок ДТП загинули троє осіб. Ще троє осіб, у тому числі дитина 1999 року народження, з травмами різного ступеня важкості госпіталізовані до центральної райлікарні.

На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.

Всього за добу на території України зареєстровано 149 автоаварій, у яких загинули 15 осіб і 187 були травмовані.