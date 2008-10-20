Фольксваген в'їхав у «п'ятірку»: троє загиблих
09:59, 20 жовтня 2008Разное
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Ще троє - в лікарні
Вчора о 10.00 поблизу міста Біляєвка Одеської області на автошляху Біляївка – Вигода легковий автомобіль „Фольксваген” виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковим автомобілем «ВАЗ-2105».
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, внаслідок ДТП загинули троє осіб. Ще троє осіб, у тому числі дитина 1999 року народження, з травмами різного ступеня важкості госпіталізовані до центральної райлікарні.
На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
Всього за добу на території України зареєстровано 149 автоаварій, у яких загинули 15 осіб і 187 були травмовані.
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