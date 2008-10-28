У США стрімко подешевшав бензин

У США різко знижуються ціни на бензин: за останні два тижні ціни впали на 53 центи, зазначається в доповіді компанії Lundberg Survey, яка займається аналізом бензинового ринку США.

"Середня ціна найдешевшого бензину, за даними на п`ятницю, становила 2,78 долара за галон (3,79 літра), середня ціна 10 жовтня становила 3,31 долара", - йдеться в доповіді.

10 жовтня було зафіксовано падіння на 35 центів - найбільше за 60-річну історію спостережень Lundberg.

Найвища ціна на бензин в США була зафіксована 11 липня: 4,11 долара за галон. З того часу, як наголошується в доповіді, ціна знижувалася через пониження ціни на нафту і зменшення попиту.

Відповідно до прогнозу керівника Lundberg Survey Тріблі Ландберг, ціни продовжать знижуватися, але не так стрімко. Дослідження Lundberg засноване на даних, зібраних з п`яти тисяч заправних станцій по всій країні, уточнює РІА “Новости”.