Черновецький не пошкодує грошей і крові за "членовоз" Щербицького
Аукціон відбудеться впродовж 10 днів
Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що хоче придбати для себе раритетный автомобіль, на якому їздив перший секретар ЦК Компартії України Володимир Щербицький, і «битиметься за нього до останньої краплі крові» на аукціоні в мерії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.
За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, аукціон, на якому розпродаватимуться машини, що перебувають у власності територіальної громади Києва і обслуговують чиновників мерії, відбудеться у найближчі десять днів.
За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, серед сучасних автомобілів там будуть представлені і раритетный, зокрема, і машина В.Щербицького.
«Упродовж десяти днів перед мерією стоятимуть службові автомашини, зокрема ті, що належали колишнім начальникам. Зокрема, і главі ЦК КПУ В.Щербицькому. Продаватимуться і машини колишніх мерів - і ОМЕЛЬЧЕНКА, й інших. Будуть унікальні абсолютно засоби пересування. За одним з них я братиму участь в аукціоні. Це членовоз, який належав Щербицькому. Це велика чорна машина, на якій їздили лише члени ЦК КПРС і КПУ», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.
Водночас, за його словами, в аукціоні не братимуть участі ніхто з його заступників та інші представники КГГА.
На питання, для чого йому потрібна машина В.Щербицького, столичний мер відповів: «Собі куплю. Я битимуся за неї до останньої краплі крові. Вас покатаю і всіх, хто захоче».