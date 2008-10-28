Черновецький не пошкодує грошей і крові за "членовоз" Щербицького

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що хоче придбати для себе раритетный автомобіль, на якому їздив перший секретар ЦК Компартії України Володимир Щербицький, і «битиметься за нього до останньої краплі крові» на аукціоні в мерії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, аукціон, на якому розпродаватимуться машини, що перебувають у власності територіальної громади Києва і обслуговують чиновників мерії, відбудеться у найближчі десять днів.

За словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, серед сучасних автомобілів там будуть представлені і раритетный, зокрема, і машина В.Щербицького.

«Упродовж десяти днів перед мерією стоятимуть службові автомашини, зокрема ті, що належали колишнім начальникам. Зокрема, і главі ЦК КПУ В.Щербицькому. Продаватимуться і машини колишніх мерів - і ОМЕЛЬЧЕНКА, й інших. Будуть унікальні абсолютно засоби пересування. За одним з них я братиму участь в аукціоні. Це членовоз, який належав Щербицькому. Це велика чорна машина, на якій їздили лише члени ЦК КПРС і КПУ», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Водночас, за його словами, в аукціоні не братимуть участі ніхто з його заступників та інші представники КГГА.

На питання, для чого йому потрібна машина В.Щербицького, столичний мер відповів: «Собі куплю. Я битимуся за неї до останньої краплі крові. Вас покатаю і всіх, хто захоче».