ДТП на трасі Київ - Одеса: 1 людина загинула, 10 - поранені

8 листопада о 18.30 в Ширяєвському районі Одещини, на 363 кілометрі автошляху Київ - Одеса, водій мікроавтобусу „Мерседес-Спринтер” не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автобусом „ПАЗ”.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув водій мікроавтобусу, ще 10 осіб із травмами різних ступенів важкості госпіталізовані до райлікарні, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Загиблий та постраждалі - громадяни Молдови.

Правоохоронними органами проводиться розслідування. На місці ДТП працювала опергрупа Головного облуправління МНС.

За даними МНС, всього за минулу добу на території України зареєстровані 169 автоаварій, в яких загинули 28 та травмовані 218 осіб.