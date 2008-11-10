Букмекер відмовився приймати ставки на вбивство Обами

Британська букмекерська контора William Hill відмовилася приймати ставки на те, що обраний президент США Барак Обама буде вбитий, повідомляє SkyNews. На вбивство Обами хотіли поставити вже більше ста гравців.

Представник William Hill заявив, що контора одержувала заявки на парі про замах на політиків і раніше, але їх ніколи не було так багато, як у випадку з Обамою. Тому букмекери визнали необхідним публічно заявити свою позицію.

Приймати ставки на замах на ту чи іншу особу не є протизаконним, проте у працівників контори викликають серйозний подив мотиви людей, які роблять такі ставки. Він зазначив, що "навіть у букмекерів іноді бувають гризоти сумління".

William Hill прийняла став на результат президентських виборів в США на рекордну суму - більше 10 мільйонів фунтів стерлінгів. Один з гравців поставив на перемогу Обами 17,5 тисяч фунтів, а одержав майже 46 тисяч. Вже приймаються ставки на перемогу Обами в 2012 році.

Лента.ру