Колона байкерів відвідала дитячий будинок і музей космонавтики

Сьогодні у Житомирі пройшов міжнародний зліт байкерів «Байк-шоу-2006».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, в заході взяли участь близько 100 байкерів з України, Польщі та прибалтійських країн.

Колона байкерів стартувала з Бердичівської траси поблизу села Зарічани Житомирського району, що розташоване за кілометр від Житомира.

Байкери також відвідали дитячий будинок у селі Дениші Житомирського району, де вручили подарунки дітям-сиротам – іграшки та фрукти.

Також гості «Байк-шоу-2006» відвідали Житомирський музей космонавтики. Біля музею вони фотографувалися та спілкувалися між собою і з житомирянами.

Як повідомив УНІАН один з організаторів зльоту - президент житомирського клубу байкерів «Сталевий дракон» Юрій БУРТОВСЬКИЙ, мета заходу – познайомитися ближче між собою, з’єднати кордони між Польщею, Україною та Прибалтикою, а також допомогти дітям-сиротам.

За його словами, зліт проведено на членські внески членів клубу «Сталевий дракон» та за підтримки спонсорів Житомира.