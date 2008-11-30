Завод ім.Малишева відправляє нові танки до армії (фоторепортаж)

Державне підприємство «Завод ім. Малишева» закінчило виконання контракту на виготовлення 20 танків БМ «Булат» для Збройних сил України.

«Сьогодні ми здійснюємо постачання ще десятьох «Булатів» на додачу до відправлених раніше машин і тим самим завершуємо виконання військового замовлення 2008-го року», - сказав в.о. генерального директора заводу.

ГП «Завод ім. Малишева» розпочав модернізацію Т-64Б в 2004 р. на замовлення Міноборони України. Після модернізації танк одержує найменування «БМ «Булат». Програма модернізації розроблена ХКБМ ім. Морозова. Головним виконавцем держзамовлення виступає ГП «Завод ім. Малишева».

У рамках програми оновлення бронетанкового парку ЗСУ впродовж останніх років завод ім. Малишева виготовив і відправив до української армії загалом 56 машин БМ «Булат»

Фото Володимира Андрєєва / УНІАН