Традиції змінюються, перемагають інновації. "Хортиця" – у трійці світових лідерів

Українські виробники підводять підсумки року, що минає. Горілчаний бренд «Хортиця» четвертий рік поспіль увійшов до ТОП-3 глобальних горілок світу за версією двох світових видань – американського Impact і британського Drinks International.

За результатами рейтингів, у 2016 році «Хортиця» обігнала інші українські горілчані бренди за рівнем продажів і стала найбільш продаваною горілкою з України у світі. При цьому вона четвертий рік поспіль увійшла в трійку світових горілчаних брендів і єдина в трійці лідерів показала зростання продажів.

Як зазначають експерти, сьогодні споживачі віддають перевагу тим брендам, які втілюють в життя інновації та світові тренди. За останній рік «Хортиця» запропонувала інноваційні рішення у виробництві і дизайні продукту, чого не зробила жодна інша торгова марка міцного алкоголю. Уся продукція «Хортиця» почала випускатися зі спирту нового покоління «Пшенична сльоза» на основі пшениці. Пляшка була оснащена ексклюзивним дозатором зі срібним ефектом металізації, розробленим італійськими інженерами. Він служить ще одним ступенем захисту продукту і поліпшує його властивості. Таким чином, змінюючи традиції, «Хортиця» зайняла лідерську позицію у світових алкогольних рейтингах.

Що стосується українського алкогольного ринку, то категорія горілки в 2016 році просіла на 20%. Так, за оцінками операторів ринку, найбільше падіння було у горілки «Хлібний дар», яка за 10 місяців втратила близько 30% продажів. Експерти пояснюють це тим, що торгова марка застаріла у сприйнятті українських споживачів. У 2017 році для того, щоб залишатися цікавими для покупців, брендам доведеться активно шукати нові актуальні рішення і якісно реалізовувати їх у своїх продуктах – підкреслюють експерти.