У Росії покращилась ситуація з бензином на тлі зупинки українських атак на НПЗ

Раніше віцепрем’єр Росії Олександр Новак повідомив про поліпшення ситуації на паливному ринку.

У низці російських регіонів почали скасовувати обмеження на продаж пального на автозаправних станціях. Це відбувається на тлі призупинення українських ударів по НПЗ, повідомляє The Moscow Times.

Упродовж жовтня вільний продаж бензину відновили у 15 російських регіонах. Серед них – Рязанська, Липецька, Костромська, Воронезька, Новосибірська, Тюменська, Свердловська та Томська області, а також Краснодарський і Ставропольський краї.

Від обмежень на продаж пального також відмовилися в окупованому Криму та Севастополі, де раніше спостерігалася одна з найскладніших ситуацій із забезпеченням бензином.

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Водночас у частині російських регіонів обмеження на продаж пального продовжують діяти. Зокрема, у Тамбовській області зберігаються ліміти на обсяг бензину, який можна відпустити одній особі, а також заборона на заправлення пального в каністри.

Проблеми з постачанням пального також фіксують в окремих районах Ленінградської області. У Ямало-Ненецькому автономному окрузі на деяких АЗС продовжують діяти обмеження на обсяг бензину, який можна придбати за одну заправку.

28 жовтня бензин АІ-92 можна було придбати на 42% російських АЗС, АІ-95 – на 34%, а дизельне пальне – на 37%. Високооктанові марки були значно менш доступними: АІ-98 продавали лише на 1% заправок, а АІ-100 – на 3%.

Раніше віцепрем’єр Росії Олександр Новак повідомив про поліпшення ситуації на паливному ринку. За його словами, це пов’язано із завершенням ремонтних робіт на НПЗ і посиленню їхнього захисту.

Також зафіксовано падіння цін на російський бензин

У період із 20 до 26 жовтня Росстат зафіксував зниження у 57 регіонах країни. Найсуттєвіше пальне подешевшало в Камчатському краї – на 12,6%, та Іванівській області – на 11,4%. У середньому бензин у Росії коштував 98,4 рубля (1,22 долара) за літр, тоді як ціна дизельного пального сягнула 100 рублів (1,24 долара) за літр.

За даними російських аналітиків, з 19 по 26 жовтня ціна на АІ-95 знизилася на 1,33 руб. (0,02 долара), до 77,51 руб. (0,96 долара), а на АІ-92 – на 1,54 руб. (0,02 долара), до 72,48 руб. (0,90 долара). Дизельне паливо подешевшало на 0,05 руб. (менше ніж на 0,01 долара), до 82,87 руб. (1,03 долара) за літр.

Водночас експерти не прогнозують істотного здешевлення пального для споживачів найближчим часом, наголошуючи, що це тепер новий базовий рівень.

Атаки на російські НПЗ – головне

Скасовування обмежень на продаж бензину та зниження цін відбувається на тлі часткового припинення атак на російські нафтопереробні заводи.

Нагадаємо, 13 вересня президент США Дональд Трамп публічно закликав Володимира Зеленського припинити атаки на паливну інфраструктуру РФ. Після оголошеного Трампом 11 жовтня енергетичного перемир’я Україна на кілька днів призупинила удари.

15 жовтня Зеленський заявив про відновлення атак у відповідь на продовження російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Того ж дня українські сили завдали удару по Рязанському НПЗ.

16 жовтня Сили оборони завдали удару по Сургутському заводу зі стабілізації конденсату (ЗСК) у Ханти-Мансійському окрузі. Проєктна потужність підприємства становить 12 млн тонн сировини на рік.

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