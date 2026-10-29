Сили оборони уразили рідкісний дрон-матку 'Молнія-13': командувач НГУ показав відео

Також на Донецькому напрямку спецпризначенці знищили БпЛА коптерного типу з ретранслятором і "Молнію-2" з двома моторами.

Рідкісні цілі потрапили під удар операторів Black Flag Group ОЗБсСП "Крила Омеги" на Донеччині. Про це повідомив командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко.

Він продемонстрував відео, де видно, що в небі над Донеччиною пілоти перехоплювачів виявили та уразили дрон-матку "Молнія-13".

"Такими БпЛА росіяни транспортують FPV ближче до лінії зіткнення, щоб розширити межі їхнього застосування", - зазначає Півненко.

Також він повідомив, що на тому ж напрямку спецпризначенці знищили БпЛА коптерного типу з ретранслятором і "Молнію-2" з двома моторами.

Нові російські дрони на фронті

Як повідомляв УНІАН, аналітики ISW повідомляли, що росіяни застосовують нові модифікації безпілотників для атак на Україну, щоб завдати максимальної шкоди українській інфраструктурі та позиціям на лінії фронту, перш ніж Україна зможе впровадити ефективні контрзаходи у масовому масштабі.

5 жовтня 8-й армійський корпус ЗСУ повідомив про перехоплення нового російського розвідувального безпілотника "Молнія-13", який, за наявними даними, у півтора рази більший за попередні моделі та оснащений чотирма двигунами.

Як зазначають в ISW, Росія, ймовірно, прагне розгорнути нові, більш стійкі до перешкод і небезпечні модифікації ударних безпілотників до того, як Україна розробить ефективні засоби протидії.

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