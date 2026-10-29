Десятки правнуків та 4 праправнуки: 104-річна жителька Львівщини розкрила секрет довголіття

За життя вона пережила дві війни, втратила першого чоловіка, народила десятьох дітей і стала бабусею, прабабусею та прапрабабусею для десятків нащадків.

Парасковія Гайдучик із Соснівки на Львівщині відсвяткувала 104-й день народження. За своє життя жінка пережила дві війни, втратила першого чоловіка, народила десятьох дітей і стала прабабусею для десятків нащадків. Нині в неї 29 онуків, 43 правнуки та четверо праправнуків. Своєю історією довгожителька поділилася із Суспільним.

Парасковія Гайдучик народилася 27 жовтня 1922 року в селі Гута на Волині, за два кілометри від білоруського кордону. Вона була сьомою дитиною з восьми в родині Ілларіона та Ірини Ляпчуків.

Її батька, якого односельці поважали за тривалу службу в армії та називали "гвардійцем", обрали сільським головою. Хоча сам чоловік не вмів читати й писати та замість підпису ставив хрестик, він наполіг, щоб донька навчалася. Парасковія стала єдиною дитиною в родині, яка здобула освіту, закінчивши чотири класи польської школи.

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У дитинстві сім'я мала коней, корів, пасіку та землю. Жінка пригадує, як ловила бджіл, які нерідко її кусали. Також вона розповіла про свої харчові звички, які пов'язує з довголіттям.

"А довго живу, бо їла багато меду і молока, то була моя основна їжа", – розповіла Парасковія Гайдучик. Нині через алергію вона вже не п'є молока, не їсть солодкого та віддає перевагу кашам.

Першого чоловіка Парасковії вбили у 1941 році на порозі власного будинку

У 18 років Парасковія вперше вийшла заміж за 25-річного Івана. Незабаром у подружжя народився син Павло, однак сімейне життя тривало недовго.

За словами жінки, її чоловік був пов'язаний із підпіллям і займався розвідкою. У 1941 році німецькі карателі та поліцаї вистежили їхню оселю. Напередодні там переховувався товариш чоловіка, якого подружжя впустило переночувати.

Коли будинок оточили, Іван зрозумів, що втекти не вдасться. Він відчинив двері й одразу потрапив під постріли. Його товариш зміг урятуватися, вистрибнувши через вікно.

Парасковія залишилася живою разом із маленьким сином. Вона вважає, що врятуватися їм допомогло те, що деякі поліцаї пам'ятали її батька та поважали його.

У 1944 році Парасковія вдруге вийшла заміж і народила ще дев'ятьох дітей

У 1944 році жінка одружилася вдруге – з Олександром, який був старшим за неї на вісім років. Чоловік служив на фронті піхотинцем.

У подружжя народився син Володя, який помер у шестимісячному віці через хворобу. Після завершення війни чоловік повернувся додому, і в родині з'явилися ще дев'ятеро дітей. Одного із синів знову назвали Володимиром.

Загалом Парасковія Гайдучик народила десятьох дітей. Нині її велика родина налічує 29 онуків, 43 правнуки та четверо праправнуків.

Довгожителька все життя працювала, любила читати та допомагала односельцям

Парасковія присвятила життя праці й родині. Вона садила сосни в лісі, працювала в колгоспі, обробляла город і дбала про чистоту в оселі.

Попри важку фізичну працю, жінка любила читати книги, доки дозволяв зір. Особливе місце в її житті посідала Біблія. Коли вона навчилася читати й розуміти Святе Письмо, односельці приходили до неї, щоб послухати читання.

"Коли навчилася читати та розуміти Біблію, мої односельці приходили до мене, щоб я їм почитала Святе Письмо", – пригадує довгожителька.

Віра залишається важливою частиною життя жінки. Перед кожним прийомом їжі вона дякує Богові та просить благословення. Своїх дітей і нащадків навчає довіряти Богові та зберігати віру навіть у найскладніші часи.

"Довіряти Богу, вірити, бо саме він проводить людину крізь усі бурі, випробування та війни до мирного завтрашнього дня", – каже Парасковія Гайдучик.

Щороку довгожителька загадує одне заповітне бажання – прожити ще хоча б один рік, щоб і далі бачити цей світ.

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