Янукович закликає міністрів Ющенка до коректності

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ закликає міністрів не виносити на публіку спірні питання, які можуть виникати у роботі уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

«Я просив би не політизувати ті питання, які виникають у роботі уряду… Не виносити наші робочі питання, які виникають на політичну трибуну», - сказав прем’єр.

Зокрема, за словами В.ЯНУКОВИЧА, він просить, щоб більше не виникало таких «суперечливостей», які виникли після його поїздки до Брюсселя. У зв’язку з цим В.ЯНУКОВИЧ нагадав міністрам, що усі вони є членами уряду, який був затверджений широкою коаліцією парламентських фракцій, а відтак цей уряд і кожен міністр мають виконувати рішення коаліції «з урахуванням звичайно позиції Президента».

В.ЯНУКОВИЧ звернувся до міністрів оборони та закордонних справ Анатолія ГРИЦЕНКА і Бориса ТАРАСЮКА з проханням бути «більш коректними» і перед будь-якими виступами на публіці узгоджувати свою позицію з іншими членами уряду та прем’єром.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня в Брюсселі після засідання комісії Україна-НАТО В.ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна відкладає своє бажання приєднатися до Альянсу.

При цьому А.ГРИЦЕНКО заявив, що вважає необгрунтованою, нелогічною і помилковою заяву прем`єр-міністра України про відстрочення приєднання України до Плану дій про членство в НАТО.

У свою чергу Б.ТАРАСЮК заявив, що зовнішньополітичний курс України залишається незмінним, а висловлювання В.ЯНУКОВИЧА розцінив як заяву лідера Партії регіонів.

15 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив стурбованість спробами ревізії зовнішньополітичного курсу України. «Я мав не дуже приємну розмову з прем’єром з цього питання», - сказав він. Говорячи про заяву В.ЯНУКОВИЧА щодо НАТО, Президент сказав, що розуміє, що вона формувалась під впливом його політичної позиції.