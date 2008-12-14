Повертати гарячу воду киянам будуть не менше ніж дві доби

АК "Київенерго" розпочала поновлення гарячого водопостачання, оскільки ДК "Газ України" підвищило тиск газу на київських ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Процес підключення гарячого водопостачання розпочався 14 грудня о 8.00 годині. Як повідомляє прес-служба АК "Київенерго", компанія організувала роботу працівників у вихідні дні для термінового поновлення гарячого водопостачання споживачам.

Згідно з технологічним процесом з моменту підвищення тиску газу на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 фахівцям АК "Київенерго" на відновлення гарячого водопостачання знадобиться не менше ніж дві доби.

АК "Київенерго" у встановленому законодавством порядку виконає перерахунок споживання гарячої води всім споживачам, із якими має прямі договори.

Обмеження постачання природного газу на київські ТЕЦ розпочалося 4 грудня. Внаслідок дій газопостачальних організацій температура теплоносія від ТЕЦ Київенерго зменшилася до 41° С замість необхідної 74° С, а 11 грудня було припинено гаряче водопостачання від мереж, що живляться від ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.

В “Київенерго” стверджують, що заходи щодо тимчасового припинення гарячого водопостачання споживачам дозволило зберегти мінімальний рівень опалення та уникнути аварійного відключення обладнання ТЕЦ, що призвело б до невиправних наслідків.

Обмеження газопостачання Компанії відбулося з причини відсутності грошових надходжень від КМДА з компенсації різниці витрат на виробництво та тарифом на теплову енергію.

Керівництво “Київенерго” неодноразово попереджало Київську міську державну адміністрацію про такі наслідки у разі відсутності лімітів природного газу для Компанії. Борг “Київенерго” перед ДК "Газ України" в розмірі 380 млн. грн. виник з причин довгострокової відсутності компенсацій із міського бюджету витрат Компанії на виробництво та постачання тепла.

Як повідомляв УНІАН, з 11 грудня без гарячої води залишались близько половини житлових будинків столиці. Зокрема, ТЕЦ-5 забезпечує гаряче водопостачання та централізоване опалення 2877 житлових будинків, 122 лікувальних закладів, 117 дитячих садків, 108 шкіл, 2117 відомств у житлових масивах Харківський, Позняки, Осокорки, Русанівка, Березняки, Теремки.

ТЕЦ-6 забезпечує гаряче водопостачання та централізоване опалення 2118 житлових будинків, 62 лікувальних закладів, 159 дитячих садків, 125 шкіл, 1393 установ у житлових масивах Троєщина, Лісовий, Воскресенка, Оболонь, Куренівка, Виноградар, Поділ.