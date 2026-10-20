Через російську атаку велике місто на Львівщині залишилося без світла і води

Воду у місті планують подавати за погодинним графіком.

Унаслідок російської атаки 20 жовтня на Львівщині був пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури "Укренерго", через що майже 30 тисяч жителів Новояворівська залишилися без електропостачання, також у місті немає води.

Про це повідомив голова Новояворівської територіальної громади Володимир Мацелюх у коментарі "Суспільному".

"Зараз повністю без світла місто Новояворівськ. Це всі абоненти, довколишні села, яких обслуговує "Укренерго". Але в нас є частина громади зі світлом, частина без світла, бо в нас є різні постачальники. Найбільше людей – це під 30 тисяч зараз без світла у Новояворівську", – сказав Мацелюх.

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Також, за його словами, у Новояворівську повністю відсутнє водопостачання. Місцеві об'єкти забезпечені резервними джерелами живлення, тож воду планують подавати за погодинним графіком.

Удари РФ по заходу України

18 жовтня росіяни атакували безпілотниками Львівську область. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький, два дрони вдалося збити, однак є пошкодження приватних будинків і логістичного комплексу. Також сталася пожежа у складській будівлі.

16 жовтня росіяни тричі атакували підприємство з іноземними інвестиціями у Луцьку - завод "Кромберг енд Шуберт Україна ЛУ". Після ударів він зупинив роботу.

Того ж дня у Рівному було атаковано один з найбільших ТРЦ, а також будівельному маркет.

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