Тимошенко пропонує бюджет, який її уряд відкликав як неадекватний

Відповідальність за розвал економіки можна буде звалити на депутатів, які разом з Президентом Ющенком знову виявляться винними в тому, що не дадуть ощасливити народ...

Головний політтехнолог Юлії Тимошенко Олег Медведєв нещодавно обурився щодо моїх статей з приводу діяльності прем’єр-міністра. Він написав, що я тільки Юлії Володимирівні й присвячую свої коментарі та не залишаю її у спокої.

Я майже готовий погодитися з цим твердженням пана Медведєва, от тільки в мене є свій привід для обурення. Пані Тимошенко теж не залишає мене в спокої, і свої діями довела економіку країни, як то кажуть, до ручки, а всіх громадян України впевнено веде до зубожіння.

От, наприклад, сьогодні теле- та радіоканали повідомили про бажання ЮВТ, “щоб не гаяти часу”, прийняти бюджет, який подано Кабміном улітку. Хоча слід нагадати, що той проект держбюджету був відкликаний урядом у зв’язку з повною невідповідністю його реальному станові економіки у 2009 році. Урядовці разом з пані Тимошенко вже кілька разів збиралися з цього приводу, але так і не змогли погодити макропоказники бюджету на наступний рік. І проблема не в тому, що досі немає підписаного з Газпромом контракту на поставку газу в наступному році й не встановлено ціну, за якою доведеться його купувати. І навіть не у зв’язку з відсутністю розроблених спільно Нацбанком і урядом, адекватних реальній ситуації основ грошово-кредитної політики та визначених параметрів інфляції і курсу гривні до долара.

Насправді фаховий рівень фахівців Мінекономіки, Мінфіну та апарату Кабміну достатній для того, щоб передбачити можливі варіанти ціни на газ та курсу національної валюти до іноземних валют, і тому проблема не в цьому. Головною причиною непогодження макропоказників є те, що навіть за оптимістичного варіанта розвитку економіки (тобто менш жахливого її падіння), бюджет не складається й розлазиться, як Охрімова свитка: передбачених коштів бракуватиме навіть на найбільш захищені статті бюджету.

Ось тому й вирішила прем’єр-міністр Тимошенко запропонувати депутатам розглядати проект бюджету на наступний рік, розроблений ще влітку цього року, який просто вражає своєю неадекватністю нинішнім реаліям. У цьому разі відповідальність за повний розвал економіки й жахливий держбюджет можна буде звалити на народних обранців, які разом з Президентом України Віктором Ющенком знову виявляться винними в тому, що не дадуть пані Тимошенко ощасливити народ.

І тут цікавою буде реакція народних депутатів, особливо тих, що зараз увійшли в пов’язану з БЮТ більшість. Їм або доведеться приймати абсолютно нереалістичний бюджет, який розвалиться вже в перші два місяці 2009 року, або самим голосувати за ліквідацію більшості соціальних пільг, передбачених законодавством країни, скорочення соціальних видатків, пов’язаних з медициною, освітою, культурою тощо, та перекладати провину за різке зростання комунальних тарифів на місцеві органи влади. Якщо вони підуть по цьому шляху, то відповідальність має повністю лягти на протимошенківську більшість у складі БЮТ, Блоку Литвина, пробютівської частини НУ–НС та легендарно непідкупних комуністів.

Ну а якщо таки відмовляться голосувати за нереалістичний бюджет, то в пані Тимошенко з’явиться чудова нагода звинуватити всіх у зраді інтересів народу.

Завжди хтось винний і хтось заважає... І все б нічого, ось тільки від уміння Юлії Володимирівни виходити сухою з води жити нам стає все гірше й гірше, а спокою від її діяльності – усе менше й менше.

Борис Кушнірук