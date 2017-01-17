17 січня 2017 року о 12:00 відбудеться розширене пленарне засідання Ради Союзу юристів України із залученням голів усіх обласних організацій, членів Ради Союзу юристів України, керівників правоохоронних органів України, керівництва Верховного суду, керівників вищих юридичних навчальних закладів України.

Засідання відбудеться в головному залі Національної Академії прокуратури України (вулиця Мельникова, 81Б)

Також на засіданні відбудеться Презентація спільно з фондом USAID програми судової реформи в Україні. Від фонду виступатиме керівник проекту Девід Вон та Святослав Піскун - від Союзу юристів України.

Реєстрація починається о 10:00 годині.

Телефон для більш детальної інформації щодо реєстрації та питань акредитації - 095-55-77-0-33.