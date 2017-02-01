Експерти обговорюють захист інтелектуальної власності в Україні (наживо)

Захід проводиться в рамках спільного з представництвом Європейського Союзу в Україні проекту «#EUkraine» з метою обговорення стану реформування сфери захисту прав інтелектуальної власності в Україні.

Під час круглого столу заплановано розглянути наступні питання:

Чому в Україні вкрай повільно реформується сфера інтелектуальної власності, порушуються авторські та суміжні права і процвітає інтернет–піратство?

Чи виконує Україна в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС взяті на себе певні зобов'язання щодо ефективної охорони і захисту прав інтелектуальної власності?

Які кроки повинна зробити українська влада щоб прискорити реформи в сфері захисту прав інтелектуальної власності та зупинити інтернет-піратство?

Чи буде Україна платити роялті?

Чим загрожує Україні потрапляння у «чорні списки», якщо реформи 2017 року в сфері захисту прав інтелектуальної власності будуть провалені? та інші.

Учасники: керівник торгово-економічного відділу Представництва ЄС в Україні Ніколас Бердж; народний депутат України Вікторія Пташник; директор департаменту розвитку інновацій та інтелектуальної власності Мінекономрозвитку України Олена Мініч; директор ОП «Український Музичний Альянс» Павло Калениченко; директор Асоціації Музичної Індустрії України Гнат Бережний; генеральний директор патентно-правової фірми «Пахаренко і партнери» Антоніна Пахаренко-Андерсон; партнер патентно-правової фірми «Пахаренко і партнери», адвокат, директор «Українського альянсу по боротьбі з підробками та піратством» Олександр Пахаренко; координатор з підтримки громадських проектів «Пахаренко і партнери» та «Українського альянсу по боротьбі з підробками та піратством» Вероніка Березанська; директор компанії «Ресторанний консалтинг» Ольга Насонова; партнер, керівник практик інтелектуальної власності та вирішення спорів ЮК «Aequo», член Інтернет Комітету Міжнародної асоціації власників торговельних марок (INTA) Олександр Мамуня; заступник начальника Управління розслідувань та досліджень недобросовісної конкуренції Антимонопольного комітету України Оксана Манько; представник Microsoft України; фахівці та експерти. Модератор круглого столу - заступник керівника Департаменту економічних новин УНІАН Микола Бабич.

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