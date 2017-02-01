Експерти обговорюють захист інтелектуальної власності в Україні (наживо)

14:00, 01 лютого 2017
Разное
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В УНІАН проходить круглий стіл на тему: «Захист інтелектуальної власності: чи загрожує Україні потрапляння в «чорний список».

Захід проводиться  в рамках спільного з представництвом Європейського Союзу  в Україні проекту «#EUkraine»  з метою обговорення  стану реформування сфери захисту прав інтелектуальної власності в Україні.

Під час круглого столу заплановано розглянути наступні питання:

  • Чому в Україні вкрай повільно реформується сфера інтелектуальної власності, порушуються  авторські  та суміжні  права і процвітає інтернет–піратство?  
  • Чи виконує Україна в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС взяті на себе певні зобов'язання щодо ефективної охорони і захисту прав інтелектуальної власності?
  • Які кроки повинна зробити українська влада   щоб прискорити реформи в сфері захисту прав інтелектуальної власності та зупинити інтернет-піратство? 
  • Чи буде Україна платити роялті?
  • Чим загрожує Україні  потрапляння у «чорні списки», якщо реформи 2017 року в сфері захисту прав інтелектуальної власності будуть провалені?  та інші.

Учасники: керівник торгово-економічного відділу Представництва ЄС в Україні Ніколас Бердж; народний депутат України  Вікторія Пташник;  директор департаменту  розвитку інновацій та інтелектуальної власності Мінекономрозвитку України Олена Мініч; директор ОП «Український Музичний Альянс» Павло Калениченко; директор Асоціації Музичної Індустрії України Гнат Бережний; генеральний директор патентно-правової фірми «Пахаренко і партнери» Антоніна Пахаренко-Андерсон; партнер патентно-правової фірми «Пахаренко і партнери», адвокат, директор «Українського альянсу по боротьбі з підробками та піратством» Олександр Пахаренко; координатор з підтримки громадських проектів «Пахаренко і партнери» та «Українського альянсу по боротьбі з підробками та піратством» Вероніка Березанська; директор компанії  «Ресторанний консалтинг»  Ольга Насонова; партнер, керівник практик інтелектуальної власності та вирішення спорів ЮК «Aequo», член  Інтернет Комітету Міжнародної асоціації власників торговельних марок (INTA)  Олександр Мамуня; заступник начальника Управління розслідувань та досліджень недобросовісної конкуренції Антимонопольного комітету України Оксана Манько; представник Microsoft  України; фахівці та експерти. Модератор круглого столу -  заступник керівника Департаменту економічних новин УНІАН Микола Бабич.

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