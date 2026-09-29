США уклали багатомільярдний контракт на виробництво ракет, які використовує Україна

AMRAAM – це керована ракета класу "повітря – повітря" середньої дальності.

Пентагон уклав із Raytheon багаторічний контракт на суму 20,7 мільярда доларів на виробництво ракет AMRAAM. Про це повідомляє Reuters.

Американські військові хочуть поповнити запаси озброєнь, виснажені через конфлікти на Близькому Сході та в Україні.

США поставили своїм союзникам значні обсяги озброєнь, водночас використовуючи боєприпаси у власних військових операціях проти Ірану, що викликало занепокоєння щодо запасів ключових засобів протиповітряної оборони.

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Очікувана угода щодо AMRAAM стала останньою в низці великих контрактів Пентагону на постачання боєприпасів, які цього року укладалися з метою стимулювати виробників швидше нарощувати обсяги виробництва.

Контракт укладено за аналогією з угодою на 58,6 мільярда доларів із Lockheed Martin щодо перехоплювачів Patriot. Вона передбачає семирічний план закупівель, розрахований до 2032 фінансового року.

Представники оборонної промисловості застерігають, що Конгрес поки не виділив кошти, необхідні для виконання повного багаторічного зобов’язання. Це означає, що виробники можуть бути не в змозі масштабно інвестувати в компоненти та виробничі потужності, доки законодавці не ухвалять відповідне рішення.

Подібні виробничі угоди покликані стимулювати підрядників швидше нарощувати обсяги випуску продукції. Це є частиною ширшої політики адміністрації Трампа, спрямованої на надання пріоритету виробництву озброєнь, а не доходам акціонерів.

Якщо Конгрес зрештою виділить необхідне фінансування, контракт дозволить RTX (Raytheon входить до її складу) продовжувати інвестувати у свої кадри, ланцюги постачання та виробничі потужності на тлі стрімкого зростання попиту з боку США.

У компанії заявили, що у 2025 році майже вдвічі збільшили виробництво AMRAAM порівняно з попереднім роком. На початку цього року RTX заявила, що встановила щорічну ціль виробництва щонайменше 1900 ракет AMRAAM.

AIM-120 AMRAAM – довідка

AMRAAM використовується винищувачами (зокрема, F-16), а також у зенітно-ракетній системі NASAMS. Її використовують десятки інших країн, зокрема Україна, Оман і Катар.

Ракета оснащена активною радіолокаційною головкою самонаведення (ГСН), що дозволяє літаку-носителю не підсвічувати ціль до моменту її ураження. Іншими словами, у випадку із AMRAAM був реалізований принцип "запустив-забув".

Дальність ракети залежить від версії. У випадку із новою модифікацією AIM-120D вона може становити 160–180 км.

Виробництво ракет – інші новини

Раніше УНІАН повідомив, що Україна та США досягли домовленостей щодо можливого отримання Києвом ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Це Дональд Трамп особисто підкреслив під час нещодавньої зустрічі з Зеленським в Нью-Йорку.

Нагадаємо також, що Польща запропонувала розмістити на своїй території завод із виробництва ракет для Patriot. Окремо країна домагається створення центру обслуговування зенітних ракетних комплексів.

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