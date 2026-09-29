На Волині знайшли озеро у формі людського органа: вода кришталево чиста

Незвичайна водойма біля Уховецька має форму людського вуха, максимальну глибину 12 метрів і славиться чистою водою та великою кількістю риби.

За кілометр на південь від села Уховецьк Ковельського району розташоване мальовниче озеро Ухове, яке також називають Ухом або Уховецьким. Водойма має незвичну форму людського вуха, а її прозора вода та велика кількість риби приваблюють відпочивальників і рибалок. Про затишну локацію розповіла волинська тревел-блогерка Наталя Оксенюк.

Озеро розташоване неподалік Ковеля та траси Київ – Ковель. Воно відоме чистою водою та піщаними берегами. Влітку тут можна купатися, засмагати на пірсі та відпочивати біля води.

Чому озеро називають Ухом

Свою назву водойма отримала через форму, яка нагадує людське вухо. Існує також легенда про походження назви. Розповідають, що одного разу чоловік ішов на заробітки через болотисту місцевість і загруз у болоті. Над поверхнею залишилося лише одне його вухо. На цьому місці нібито утворилося озеро, яке нагадувало формою вухо. Так водойму й назвали Ухом.

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Біля берега вода дуже мілка – можна довго йти, а глибина залишатиметься по коліна. Водночас максимальна глибина озера сягає 12 метрів.

Піщаний берег і прозора вода роблять водойму придатною для літнього відпочинку. У чистій воді можна побачити зграйки риб, а на піску – сліди птахів.

Береги озера обсаджені тополями. Неподалік зберігся старий дерев'яний будиночок, а також є пірс із облаштованим місцем для усамітненого відпочинку. Для відвідувачів також облаштований великий пірс, який заходить далеко у воду.

В озері водиться багато риби

Восени Ухове стає популярним серед рибалок. Тут зазвичай небагато людей, тому на березі панують тиша та спокій.

У водоймі водяться карась сріблястий, плітка, краснопірка, окунь, щука, лин, сазан, лящ і плоскирка. Для зручності рибалок на березі облаштовані пірси.

Взимку озеро також не пустує. Місцеві жителі влаштовували тут традиційну зимову розвагу – "фургало", коли в лід вбивають колоду, а за допомогою санок крутять крижану карусель.

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