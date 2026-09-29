Українські супермаркети змінюють формат роботи через постійні тривоги

Ритейл реагує на тривоги в залежності від рівня небезпеки.

Продуктові мережі в Україні адаптують свою роботу до тривалих повітряних тривог. Зокрема, такі компанії як Varus, Metro, Auchan та Spar змінюють графік роботи магазинів, повідомляє Асоціація ритейлерів України.

Auchan та Metro припиняють працювати під час повітряних тривог, незалежно від характеру загрози – дронової чи ракетної. У 2025 році магазини Auchan через повітряні тривоги були зачинені понад 4000 годин – це фактично кожна десята година запланованої роботи. За статистикою Metro, в окремих випадках працівник мережі може втрачати через тривоги до половини робочого дня.

Магазини Spar працюють в залежності від їхнього розташування, наявності укриття та вимог безпеки. У компанії реагують і на "жовтий", і на "червоний" рівень небезпеки. На магазини мережі, розташовані у ТРЦ, додатково впливають правила безпеки торгового центру. В окремо розташованих магазинах покупці можуть швидше зробити необхідні покупки та залишити локацію.

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У мережі Varus повідомляють, що під час тривог діють відповідно до рекомендацій держорганів і правил для конкретного рівня небезпеки. У разі призупинення роботи магазину команда переходить до укриття, а після відбою повертається до роботи.

Російські удари по бізнесу в Україні – останні новини

28 вересня російські окупанти уразили склади АТБ в Київській області. Як наслідок, в магазинах мережі може бракувати певних непродовольчих товарів, зокрема побутової хімії. Також повідомляють про брак гречки в АТБ.

Інша компанія, Fozzy Group, через зростання втрат від атак російських окупантів вимушена скоротити частину працівників офісних команд. Зміни з 1 листопада торкнуться співробітників холдингу, мережі "Сільпо" та логістики. Кількість працівників, які підпадуть під скорочення, не оголошується.

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