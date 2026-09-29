Україна передумала отримувати вертольоти Tiger від Австралії: Defense Express назвав причини

Аналітики видання кажуть про Tiger має високу вартість експлуатації та проблеми з підтримкою боєздатності.

Україна відмовилася від запиту на отримання ударних вертольотів Eurocopter Tiger від Австралії, яка зараз їх якраз списує та замінює на AH-64E Apache. Про це для Defense Express розповів посол України в Австралії Василь Мирошниченко.

З власних джерел Defense Express стало відомо, що рішення ухвалили з урахуванням ряду факторів, зокрема, вартість години польоту, наявність запчастин, технічний стан та питання щодо очікуваної комплектації.

В повідомленні зазначається, що хоча техніка мала б постачатися безкоштовно у межах військової допомоги, але її експлуатування надалі, обслуговування потребуватиме багато витрат, а також необхідно підготувати людей, як от пілотів та технічний персонал, які працюватимуть з вертольотами.

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"Тому є сенс підбирати гелікоптери, які краще відповідають потребам та можливостям Сил оборони України. Від машин та засобів немає сенсу, якщо вони будуть простоювати на базі та не зможуть виконувати бойові завдання, тож до вибору потрібно підходити комплексно", - зазначає аналітики Defense Express.

При цьому наголошують, що в Австралії Tiger знімають з озброєння саме через високу вартість експлуатації та проблеми з підтримкою боєздатності. "Схожі проблеми з цими вертольотами проявилися у Німеччині, де вони деякий час взагалі простоювали на землі, тож теж було прийняте рішення зняти з озброєння", - пише Defense Express.

Видання зазначає, що влітку 2026 року в Армійській авіації ЗСУ казали, що основою для свого нового флоту бачать багатоцільові UH-60 Black Hawk. Також американська Bell створила дочірню компанію в Україні з пропозицією постачання її багатоцільового та ударного вертольотів UH-1Y Venom та AH-1Z Viper з локалізацією виробництва.

Tiger для України - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в грудні 2025 Австралія розглядала можливість передачі Україні ударних гелікоптерів Tiger, оскільки австралійська армія відмовляється від цього типу на користь AH-64E Apache американського виробництва.

Тоді йшлося про 22 ударні вертольоти Tiger, які будуть зняті з озброєння до 2028 року.

Водночас український військовий портал Defense Express тоді писав, що Tiger були створені як пан’європейська альтернатива американським Apache, одначе попри вкладені мільярди євро та 4 оператори все вийшло дуже проблемним. У результаті вартість використання серйозно виросла, в той час, як ефективність виявилася дуже сумнівною.

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