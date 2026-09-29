Директор ЦРУ передав керівництву Кремля похмурий прогноз щодо економіки РФ, - FAZ

Разом із цим повідомленням було зроблено застереження, що американська політика щодо України формується саме на основі цих висновків.

Голова ЦРУ США Джон Реткліфф, який наприкінці серпня здійснив несподіваний візит до Москви, передав російському керівництву похмуре попередження щодо стану російської економіки, повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на високопоставленого дипломата, обізнаного з інформацією ЦРУ, яку було надано західним партнерам після цієї поїздки.

Видання зауважило, що мова йде не стільки про фронт у Донбасі чи українську війну з використанням дронів, яка тим часом досягла Москви.

"У військовому плані ситуація зводиться до патової. Але в економічному плані Росія не впорається. Економіка зазнає краху, як це сталося в Радянському Союзі наприкінці холодної війни", - йдеться в статті.

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Видання додало, що разом із цим повідомленням було зроблено застереження, що американська політика щодо України формується саме на основі цих висновків.

Отже, Путін не повинен розраховувати на те, що Трамп колись відвернеться від Зеленського. Саме тому американська вимога звучить так: "Ведіть переговори!"

За даними видання, серед німецьких дипломатів існують серйозні сумніви щодо того, чи з’явиться президент Росії Володимир Путін у грудні у Флориді на саміті G20 (Великої двадцятки).

Можливо, кремлівський лідер розраховує, що цієї зими йому все-таки вдасться здобути військові переваги, щоб потім опинитися в кращому переговорному становищі.

Мирні переговори: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що аналітики Інституту вивчення війни припускають, що успіхи України на полі бою можуть змусити президента Росії Володимира Путіна переглянути свою стратегію досягнення перемоги та зробити ставку на удари великої дальності, щоб змусити Україну капітулювати протягом зими 2026–2027 років. За даними аналітиків, у червні 2024 року Путін сформулював свою концепцію перемоги, згідно з якою безперервне просування російських військ, хай навіть повільне й поступове, мало неминуче призвести до краху української оборони. Однак з березня 2026 року російські війська практично не досягли територіальних успіхів, тоді як українські сили провели успішні контратаки на Куп’янському, Олександрівському та Лиманському напрямках.

Також ми писали, що оглядач Foreign Policy Стівен Уолт вважає, що російський президент прорахувався, вважаючи, що війна проти України закінчиться за кілька днів, адміністрація експрезидента США Джо Байдена неправильно оцінила ефективність санкцій, а керівництво України помилилося, розпочавши катастрофічний контрнаступ влітку 2023 року. Уолт додав, що ще президент США Дональд Трамп помилився, коли говорив про відсутність "козирів" у президента України Володимира Зеленського. Він зауважив, що годом поєднання європейської підтримки, української винахідливості та героїзму тимчасово переломило хід подій. Оглядач висловив думку, що США ніколи не поводилися як серйозна велика держава, яка розуміє, що її головний інтерес – завершення війни.

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