Нацбанк послабив гривню до долара: офіційний курс валют на 30 вересня

Національний банк України встановив на середу, 30 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,86 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,93 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 4 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,83/45,86 грн/дол., а до євро - 51,89/51,91 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 29 вересня зріс на 7 копійок і складав 45,16 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,65 гривні за долар. Середній курс євро до гривні знизився на 7 копійок і становив 51,48 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,82 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 15 копійок і становив 45,15 гривні за долар, а курс євро в банку подорожчав на 5 копійок і складав 51,45 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,55 гривні, а євро - за курсом 50,45 гривні за одиницю іноземної валюти.

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