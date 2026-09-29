Нацбанк послабив гривню до долара: офіційний курс валют на 30 вересня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,93 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 30 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,86 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 4 копійки, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,93 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 4 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,83/45,86 грн/дол., а до євро - 51,89/51,91 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 29 вересня зріс на 7 копійок і складав 45,16 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,65 гривні за долар. Середній курс євро до гривні знизився на 7 копійок і становив 51,48 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,82 гривні за євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 15 копійок і становив 45,15 гривні за долар, а курс євро в банку подорожчав на 5 копійок і складав 51,45 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,55 гривні, а євро - за курсом 50,45 гривні за одиницю іноземної валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: