Зеленський анонсував прискорену передачу трьох винищувачів F-16 від Бельгії

До України уже надійшли від інших країн запаси боєприпасів до літаків F-16, повідомив президент.

До кінця цього року Бельгія має передати Україні три винищувачі четвертого покоління F-16. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

"Є важлива домовленість із Бельгією щодо передачі нам трьох винищувачів F-16 до кінця цього року", - зазначив глава держави.

Зокрема, як наголосив Зеленський, для отримання цих літаків буде реалізована прискорена процедура.

Відео дня

"Вже отримали і термінові постачання боєприпасів до F-16 від Бельгії та інших країн, зокрема Іспанії", - підкреслив президент України.

За словами Зеленського, потрібно додавати можливостей Україні для збиття повітряних цілей і захисту людей на тлі збільшення Росією ескалації щодня.

Президент подякував Бельгії, премʼєр-міністру Барту де Веверу та всьому уряду цієї країни за на підтримку України.

Бельгія передасть F-16 для України

Як повідомляв УНІАН, нещодавно до Бельгії надійшли три винищувачі новішого покоління F-35, що дозволяє цій країні передати Україні раніше обіцяні винищувачі F-16. Бельгійці планують зберігати на озброєнні ці літаки до 2028 року, а до кінця 2029-го - поставити 53 одиниці до України.

Раніше стверджувалося, що у 2026 році Україна може отримати від Бельгії сім винищувачів F-16 (з них чотири використовуються для навчання українських військових), у 2027-му - ще п’ять, у 2028 році - вже 14, а у 2029 році - найбільшу партію із 27 винищувачів. Загалом йдеться про 53 літаки.

Вас також можуть зацікавити новини: