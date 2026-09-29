Німеччина передасть Україні непотрібну ТЕЦ

Зазначається, що демонтаж обійдеться приблизно в 4,5 мільйона євро.

Німеччина передасть Україні невелику ТЕЦ потужністю 84 мегавати. Берлін з 2022 року постійно надає Києву енергетичну допомогу.

Видання Handelsblatt пише, що найближчими місяцями НАК "Нафтогаз України" буде частинами доставляти ТЕЦ до України. Для цього знадобляться різні вантажівки, а також спецтранспорт для нерозбірних частин, таких як газова турбіна. Демонтаж обійдеться приблизно в 4,5 мільйона євро.

Зазначається, що близько десяти років ТЕЦ працювала на благо міста Любмін. Однак після вторгнення Росії в Україну у 2022 році постачання газу до Любміна припинилися, оскільки Москва зупинила газопровід "Північний потік-1". Таким чином, ТЕЦ стала непотрібною.

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Варто зазначити, що Росія розраховує виграти війну проти України за допомогою тактики виснаження. Можливі методи: відключення електроенергії та перебої з теплопостачанням. Для цього РФ безперервно завдає ударів по основних артеріях енергопостачання України: мережах, газових родовищах, електростанціях, підстанціях.

При цьому Німеччина з 2022 року поставила Україні трансформатори, генератори, розподільні пристрої та інструменти, зокрема 19 195 сонячних панелей, 412 трансформаторів і 79 генераторів, 172 розподільчі пристрої та 3247 спеціальних інструментів, а також надіслала необхідний персонал.

Крім того, федеральний уряд надає фінансову підтримку, насамперед через "Фонд підтримки енергетики України". Ці кошти використовуються для надання Києву допомоги у закупівлі вкрай необхідних запасних частин, трансформаторів, генераторів та палива. Загальний обсяг фонду становить 2,4 мільярда євро, причому третина цієї суми надходить із Німеччини.

Ситуація в енергосистемі України – останні новини

Росія систематично завдає ударів по енергетичній системі України, знищуючи як генерацію, так і мережі в цілому. У зв’язку з цим українська влада запроваджувала графіки відключень електроенергії, щоб уникнути повного колапсу енергосистеми. Взимку 2026 року російські війська залишили міста України ще й без опалення в люті морози, що українці героїчно пережили.

При цьому енергетичний експерт Юрій Корольчук зазначає, що ситуація в енергосистемі України наприкінці цього літа була гіршою, ніж перед початком минулої зими. За його оцінками, температура в квартирах українців взимку може опуститися до 12–15°C, а відключення світла триватимуть до 12 годин.

У свою чергу прем’єр-міністр Сергій Корецький порадив людям з особливими потребами, які мешкають на верхніх поверхах багатоповерхових будинків, розглянути варіант виїзду за межі міст.

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