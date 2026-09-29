Нові українські перехоплювачі уже збивають реактивні дрони РФ, - секретар РНБО

Ведеться робота над підвищенням ефективності та переходом до масового виробництва перехоплювачів, повідомив Клименко.

Нові українські перехоплювачі вже застосовуються на практиці при відбитті атак реактивних дронів. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Ігор Клименко в Telegram.

"Нові українські перехоплювачі вже проходять активні випробування, а частина бойових груп використовує їх на практиці. Разом із виробниками працюємо над підвищенням їхньої ефективності та переходом до масового виробництва", - зазначив Клименко.

Він додав, що у межах РНБО координується робота державних інституцій, військових і виробників – від технологічних рішень до виробництва та постачання.

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"Важливо оперативно вирішувати проблемні питання, нарощувати спроможності та постійно вдосконалювати перехоплювачі відповідно до нових тактик і технологій ворога", - додав Клименко.

За його словами, нарощення можливостей України у протидії російським реактивним дронам має стати відповіддю на нарощення Росією повітряних атак.

Секретар РНБО повідомив, що з 27 серпня у Києві зафіксували 235 повітряних тривог загальною тривалістю 261 година – це понад 10 діб безперервної загрози.

"Це новий виклик для української ППО, який потребує швидких технологічних рішень і масового виробництва засобів перехоплення", - заявив Клименко.

Таким чином, сказав він, під час останньої Ставки Верховного Головнокомандувача детально було опрацьовано питання розробки, випробувань, виробництва та постачання українських засобів для протидії швидкісним повітряним загрозам. Також було визначено першочергові кроки для масштабування.

Російські реактивні дрони - нова загроза для України

Як повідомляв УНІАН, нещодавно український дрон знищив російську "Герань" на швидкості 425 км/год. Як зазначали аналітики, повітряні бої українських дронів-перехоплювачів та новітніх російських безпілотників "Герань", судячи з усього, відбуваються на швидкостях, що перевищують швидкість болідів "Формули-1" або японських швидкісних поїздів.

Завдяки Китаю та постачанню турбореактивних двигунів Росії, Москва налагодила виробництво ударних реактивних дронів до 3000 одиниць на місяць, а також покращила їхні технічні характеристики.

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