Суббренд Volkswagen почав продавати дешевий електроседан з великим запасом ходу (фото)

Jetta M6 став першим серійним електромобілем бренду Jetta, створеного концерном FAW-Volkswagen.

Спільне підприємство FAW-Volkswagen відкрило у Китаї попередні продажі електричного седана Jetta M6. Про це повідомляє CarNewsChina.

Габарити автомобіля становлять 4806×1868×1895 мм (довжина/ширина/висота), а колісна база – 2820 мм.

Базова версія отримала акумулятор місткістю 42,9 кВт·год, який забезпечує запас ходу до 465 км. Електромотор потужністю 152 к.с. дозволяє автомобілю розганятися від 0 до 100 км/год за 8,3 секунди.

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Jetta M6 555 Max та Jetta M6 555 Ultra оснащені акумулятором ємністю 51,9 кВт·год із запасом ходу до 555 км. Обидві версії отримали електродвигун потужністю 194 к.с.

Інтер’єр Jetta M6 відповідає сучасним тенденціям, характерним для більшості масових китайських седанів. Автомобіль у стандартній комплектації отримав центральний 15,6-дюймовий дисплей, 8,88-дюймову цифрову панель приладів і кілька фізичних елементів керування.

Головною особливістю Jetta M6 можна назвати дуже доступну ціну (принаймні, якщо казати про китайський ринок), яка починається від 12 тисяч доларів. Приблизно стільки ж коштує крихітний міський електрокар Wuling Bingo.

Ціни на Jetta M6 в Китаї:

Jetta M6 465 Pro – $12,035;

Jetta M6 555 Max – $13,525;

Jetta M6 555 Ultra – $14,865.

Електромобілі - інші новини

Нещодавно УНІАН повідомляв, що Skoda Elroq очолила рейтинг найкращих електромобілів 2026 року за версією британських фахівців. Однією з ключових переваг моделі називають її універсальність.

Топові версії мають запас ходу до 360 миль (579 км) за циклом WLTP. У реальних умовах під час випробувань автомобіль долав 270–300 миль (435–483 км). Середня ефективність Elroq під час дорожнього тесту становила 4,8 милі на кВт·год.

Нагадаємо також, що раніше автомобільний експерт Кріс Пайл із JustAnswer у коментарі GoBankingRates назвав шість електромобілів, які, на його думку, виправдовують свою вартість.

Серед них експерт відзначив Hyundai Ioniq 5. За словами Пайла, ця модель поєднує доступну ціну та достатню надійність. Він також позитивно оцінив дизайн електромобіля.

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