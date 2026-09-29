Київ перетворюється на прифронтове місто, – The Guardian

РФ дає зрозуміти, що планує ще більше посилювати свої удари по Україні.

Лише протягом минулого тижня російські ракети та реактивні БПЛА уразили житлові будинки, офіси, склади та центри обробки даних по всьому Києву. Про це пише The Guardian.

Видання зазначає, що майже щодня російські удари по українській столиці вбивають чи ранять мирних жителів. І це створює дедалі більше відчуття, що Київ стає прифронтовим містом, яке зараз зазнає найбільших російських атак з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

"Кампанія з використанням дронів та ракет має на меті підірвати стійкість населення та завдати шкоди економіці. Подвійний удар у понеділок, ймовірно, викличе нові занепокоєння щодо здатності України захистити навіть найбільш охоронювані частини столиці", – відзначає видання.

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Журналісти пишуть, що нові реактивні російські "Шахеди" літають швидше і їх складніше перехоплювати, ніж попередні моделі, які були основою повітряної кампанії Москви. Наразі Україна ще працює над створенням перехоплювачів, які будуть здатні протидіяти новій загрозі.

Крім того, Москва змінила тактику використання "Шахедів", почавши запускати їх у світлий час доби. Це призводить до того, що жителі великих міст змушені більшу частину дня перебувати під загрозою удару. В будівлях, які постраждали внаслідок російських атак, здебільшого перебувають люди. Оскільки багато українців працюють в період тривоги, а не проводять години в укриттях.

Видання також відзначає, що РФ продовжує кампанію з ударів по українських пунктах пропуску. Нещодавно це призвело до того, що у Польщі були змушені оголосити попередження про можливий повітряний напад, закликавши жителів східного Люблінського регіону шукати укриття. Ці загрози, на думку видання – це спроба РФ показати, що її атаки можуть й надалі посилюватися. Тоді як зусилля США щодо припинення війни не показують майже жодних ознак прогресу.

Удари РФ: важливі новини

Нагадаємо, 28 вересня РФ завдала чергового масованого удару реактивними БПЛА по Києву. Однією з цілей атаки росіян стала Національна академія наук України на Володимирській вулиці. Внаслідок удару в будівлі почалася масштабна пожежа, яка заблокувала людей всередині. Через цей удар, є загиблі та поранені.

Того ж дня, інший російський дрон атакував лікарню "Добробут" у Києві. Повідомлялося про шістьох постраждалих через цей удар, троє з них – діти. Ще одна людина загинула.

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