Бізнес зможе отримати до 1 мільярда гривень на захист від війни: що змінив уряд

До територій підвищеного ризику включили Київ та Київську область.

Кабінет міністрів розширив програми компенсації збитків, страхування воєнних ризиків та пільгового кредитування для відновлення пошкодженої війною інфраструктури бізнесу.

Як повідомляє пресслужба Міністерства економіки та довкілля, український бізнес зможе залучати до 1 мяльярду гривень кредиту на відновлення пошкодженої інфраструктури через війну.

"Розширено географію захисту: до територій підвищеного ризику включили Київ та Київську область, а також уточнені умови компенсації для майна, що перебуває на цих територіях або здійснює через них транзит", - ідеться в повідомленні.

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Для захисту паливного сектору покриття поширюється не лише на будівлі та обладнання автозаправних станцій (АЗС), а й на весь технологічний ланцюг – резервуари для зберігання пального, безпосередньо пальне та транспорт для його перевезення.

Також розширено перелік майна та враховано різні моделі володіння та страхового інтересу підприємств.

Крім того дозволять залучати пільгове фінансування не лише для відновлення пошкоджених обʼєктів, а й для підвищення їхньої стійкості. Зокрема, можна профінансувати будівництво підземних резервуарів та заглиблення технологічного обладнання.

Програма охоплює будівництво та відбудову обʼєктів розподіленої генерації, паливної і складської логістики, підприємств переробної промисловості, а також поповнення оборотного капіталу торговельних компаній для відновлення втрачених товарних запасів.

Зазначається, що максимальна сума кредиту становить до 1 млрд грн на одного позичальника. Мінімальний ліміт – 100 млн грн, а для проєктів на територіях можливих або активних бойових дій – 30 млн грн.

Базова ставка банку не може перевищувати 18% річних, а держава компенсуватиме 5,5 процентного пункту за рахунок коштів державного бюджету.

Міністерство також пропонує створити спеціальний бюджетний фонд для відновлення та компенсації збитків від воєнних ризиків.

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Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявляв, що уряд у проєкті держбюджету України на 2027 рік пропонував підвищити податок на додану вартість (ПДВ) до 21% (з поточних 20%), щоб запустити програму страхування бізнесу від воєнних ризиків. За його словами, уряд разом із міжнародними партнерами має на меті сформувати загальний фонд у розмірі близько 5 млрд дол. Ці кошти мають використовуватися для швидкої компенсації бізнесу у разі страхових випадків, пов’язаних із війною.

Міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко повідомляв, що через ворожі обстріли вітчизняної інфраструктури і пов’язані з ними вимушеними зупинками роботи підприємств економіка України може недоотримувати до 2 мільярдів гривень щогодини.

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